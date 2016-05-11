В Берлине начались переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД (фоторепортаж)
В Берлине начались переговоры в “нормандском формате” на уровне министров иностранных дел Украины, Германии, России и Франции с целью достижения прогресса в выполнении Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, переговоры начались на вилле Министерства иностранных дел ФРГ под Берлином, сразу после того как на место прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.
На переговоры которые, как ожидалось, должны были начаться в 11:00, он приехал последним, около 12:00.
Перед этим на виллу приехали министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, России Сергей Лавров и Украины Павел Климкин.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обещает поднять вопрос об освобождении незаконно осужденной в России украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко на встрече глав МИД государств "нормандской четверки" сегодня в Берлине.