Климкин обещает поднять вопрос Савченко на встрече глав МИД "нормандской четверки"

Об этом Климкин написал в Twitter.

«И в День рождения Надежды напомню о Савченко и других наших политзаключенных. А Надежде желаю счастья. Она его заслужила как никто», - написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, в Берлине министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России планируют обсудить состояние выполнения Минских договоренностей.

Сегодня Савченко исполнилось 35 лет.