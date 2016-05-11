Климкин обещает поднять вопрос Савченко на встрече глав МИД "нормандской четверки"
10:57, 11 мая 2016Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обещает поднять вопрос об освобождении незаконно осужденной в России украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко на встрече глав МИД государств «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
Климкин пожелал Савченко счастья / УНИАН
Об этом Климкин написал в Twitter.
«И в День рождения Надежды напомню о Савченко и других наших политзаключенных. А Надежде желаю счастья. Она его заслужила как никто», - написал Климкин.
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Как сообщал УНИАН, в Берлине министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России планируют обсудить состояние выполнения Минских договоренностей.
Сегодня Савченко исполнилось 35 лет.
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