Штайнмайер ожидает от сторон четких обязательств по выполнению Минских соглашений
19:45, 10 мая 2016Политика
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Министр иностранных дел Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что ожидает от всех сторон четких обязательств относительно выполнения Минских соглашений.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.
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Штайнмайер, говоря о завтрашней встрече "нормандской четверки", заявил: "Нам необходимо внятное обязательство относительно реализации Минского процесса".
Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России соберутся завтра, 11 мая, в Берлине для консультаций относительно состояния выполнения Минских соглашений.
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