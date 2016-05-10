Штайнмайер ожидает от сторон четких обязательств по выполнению Минских соглашений

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.

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Штайнмайер, говоря о завтрашней встрече "нормандской четверки", заявил: "Нам необходимо внятное обязательство относительно реализации Минского процесса".

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России соберутся завтра, 11 мая, в Берлине для консультаций относительно состояния выполнения Минских соглашений.