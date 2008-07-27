Умер народный депутат от Партии регионов

На 33-м году жизни от тяжелой болезни скончался Валерий Букаев, народный депутат Украины (фракция Партии регионов), член Комитета по вопросам бюджета, почетный президент ФК "Заря" (Луганск). Как сообщает сайт football.ua последнее время Валерий Александрович проходил курс лечения в клиниках Германии, по имеющейся информации народный депутат и владелец футбольного клуба лечился от рака.

P.S. Позже пресс-служба ФК "Заря" распространила опровержение этого сообщения.