ФК «Заря» опровергает информацию о смерти Валерия Букаева

Пресс-служба ФК «Заря» опровергает информацию о смерти народного депутата Украины и почетного президента ФК "Заря" Валерия Букаева.

«Слухи о кончине почетного президента «Зари» Валерия Букаева сильно преувеличены», - отметили Луганск-proUA в пресс-службе. В настоящее время причину появления такого известия сотрудники пресс-службы выясняют.

Ранее была распространена информация о том, что 27 июля на 33-м году жизни скончался народный депутат Украины и почетный президент ФК "Заря" (Луганск) Валерий Букаев.