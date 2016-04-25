Нуланд сегодня прибудет в Киев

Об этом сообщает в пресс-служба Госдепартамента США.

"25 апреля помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд отправится из города Ганновер (Германия) в Киев (Украина), чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками, лидерами политических партий, депутатского корпуса, а также представителями гражданского общества", - говорится в сообщении.

"Она обсудит ряд двусторонних и региональных вопросов, в том числе приоритетные направления реформ и имплементации Минских соглашений", - добавили в Госдепе США.

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В свою очередь, как сообщил в Twitter пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук, завтра с Нуланд встретится премьер Владимир Гройсман.

"Премьер Владимир Гройсман встретится во вторник с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Обсудят поддержку реформ в Украине", - отметил он.