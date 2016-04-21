В Раде пять новоиспеченных нардепов приняли присягу

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий сообщил на заседании парламента, что Едаков и Мепаришвили вошли в состав фракции “Народный фронт”.

Как известно, эти депутаты были зарегистрированы вместо тех парламентариев, полномочия которых Верховная Рада досрочно прекратила 14 апреля в связи с переходом в новое правительство. Это - Владимир Гройсман, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Степан Кубив от «Блока Петра Порошенко», а также Лилия Гриневич и Остап Семерак от "Народного фронта”.

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Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами от "БПП" Карпунцова, 1978 года рождения, включенного в избирательный список партии под № 77; Великина, 1971 года рождения, включенного в избирательный список ”БПП” под № 78; Саврасова, 1980 года рождения, включенного в избирательный список ”БПП” под № 79.

Также ЦИК признала избранными народными депутатами Едакова, 1976 года рождения, включенного в избирательный список партии ”Народный фронт” под № 77; Мепаришвили, 1972 года рождения, включенного в избирательный список ”Народного фронта” под № 78.