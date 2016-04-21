Гройсман: У меня нет президентских амбиций

Об этом он заявил в эфире программы "Левый берег" с Соней Кошкиной.

"Я не планирую быть президентом Украины. У меня нет президентских амбиций", - заверил Гройсман.

Также он отметил, что у него нет противоречий с президентом Петром Порошенко.

"Я не вижу никаких противоречий в том, чтобы выполнять функции премьера. Я действительно не вижу собственных политических амбиций с точки зрения президентства. У меня есть одна амбиция. Я хочу качественно делать дело, которое мне поручили. И для меня это важно", - сказал премьер.

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Владимир Гройсман заверил, что единственной его амбицией является немного изменить этот мир к лучшему.

"Мне нравится, когда нам удается что-то сделать. Решить сложную проблему. Немножко изменить этот мир в лучшую сторону. Это моя амбиция. А все остальное не имеет значения", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 апреля назначила экс-спикера парламента Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. За это решение проголосовали 257 депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.