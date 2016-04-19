К Савченко пустили украинских консулов - адвокат

Об этом написал в Twitter адвокат Савченко Николай Полозов.

«Сдал документы. Жду разрешения на допуск. Вышел начальник СИЗО, пригласил консулов к Надежде. Я пойду после них», - сообщил Полозов.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Читайте такжеПорошенко пообщался с Путиным о Савченко

Савченко с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину. По данным адвокатов, Савченко находится в тяжелом состоянии.

18 апреля президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призывал немедленно освободить Савченко. Была достигнута договоренность о безотлагательном допуске к Савченко генконсула Украины в Ростове-на-Дону. В связи с ухудшением здоровья Савченко Порошенко призвал допустить к ней украинских или немецких врачей.