Для деоккупации Крыма предлагают создать теневое правительство
Для решения вопроса с деоккупации Крыма необходимо создать теневое правительство, которое будет постоянно ставить на повестку дня крымскую тему.
Об этом заявил ректор восстановленного на материковой Украины Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин.
"Нужно говорить о теневом правительстве Крыма. Это уже проверено мировой практикой. Польша жила с теневым правительством, в Лондоне было сколько десятилетий. И оно свою роль сыграло: вновь и вновь возвращало к польской проблеме европейские институции и все остальное. Нужно это делать, в том числе, чтобы вновь и вновь на повестке дня этот вопрос поднимать", – считает Казарин.
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