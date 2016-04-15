Для деоккупации Крыма предлагают создать теневое правительство

Об этом заявил ректор восстановленного на материковой Украины Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин.

"Нужно говорить о теневом правительстве Крыма. Это уже проверено мировой практикой. Польша жила с теневым правительством, в Лондоне было сколько десятилетий. И оно свою роль сыграло: вновь и вновь возвращало к польской проблеме европейские институции и все остальное. Нужно это делать, в том числе, чтобы вновь и вновь на повестке дня этот вопрос поднимать", – считает Казарин.

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