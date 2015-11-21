Первый замглавы СБУ назвал главную причину своей отставки

Первый заместитель председателя Службы безопасности, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Центрального управления СБУ Виктор Трепак подтвердил информацию о своей отставке.

Как сообщил Трепак в интервью изданию ZN.UA, причиной отставки стала невозможность ведения эффективной борьбы с коррупцией, в то время как генпрокурором является Виктор Шокин.

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"Я попросил уволить меня с занимаемой должности "в связи с невозможностью выполнения возглавляемым мной специальным подразделением определенных законом заданий по противодействию коррупции и организованной преступности из-за пребывания на должности генерального прокурора Украины Шокина В.Н." Это главная причина моего решения. Хотя и не единственная", - заявил он.

Трепак также сообщил, что прежде чем подать рапорт, он 28 октября встречался с президентом Украины Петром Порошенко. Предметом разговора, по его словам, было, в том числе, и дело так называемых "бриллиантовых прокуроров".

"На самом деле я подал два рапорта на увольнение с должности. Первый — 29 октября на имя главы СБУ. Я действовал в соответствии с существующими в Службе правилами: заместитель главы подает рапорт об увольнении главе, а тот на его основании вносит представление президенту, который издает соответствующий указ. По аналогии с процедурой назначения на эту должность. После того как с момента подачи рапорта прошло 10 дней и на него не было надлежащей реакции, 9 ноября я подал второй рапорт — уже непосредственно на имя президента ", - сообщил Трепак и добавил, что сейчас находится на больничном.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре в СМИ появилась информация о том, что Трепак написал заявление на имя президента об увольнении с занимаемой должности.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию об отставке Трепака и сообщила, что он находится на больничном.

Президент Украины назначил Трепака на должность первого замглавы СБУ 19 июля 2015 года.