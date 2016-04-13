Луценко заявил о согласовании нового состава правительства
01:20, 13 апреля 2016Политика
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В полночь были согласованы кандидат в премьер-министры и состав нового правительства.
Луценко заявил о согласовании состава правительства / фото: УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Юрий Луценко.
"В полночь признаки разума посетили и наши холмы. Кандидат в Премьеры и состав Правительства согласованы", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.
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