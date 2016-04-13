Луценко заявил о согласовании нового состава правительства

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Юрий Луценко.

"В полночь признаки разума посетили и наши холмы. Кандидат в Премьеры и состав Правительства согласованы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.