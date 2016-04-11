Гройсман об отставке Яценюка: Достойный поступок
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман назвал заявление Арсения Яценюка об отставке с должности премьер-министра Украины “достойным поступком”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Читайте такжеПорошенко ожидает, что новую коалицию в Раде создадут 12 апреля
Он отметил: “Как вы знаете, вчера премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в отставку. И я понимаю, что это был такой взвешенный и достойный поступок”.
“Возможно, и непростой, но заслуживающий уважения”, - добавил Гройсман.
По его словам, перед украинским парламентом стоит вопрос формирования новой коалиции, которая способна сформировать “новое реформистское правительство, избрать премьер-министра, обеспечить необратимость европейской интеграции...”.
Читайте такжеВ Вашингтоне рекомендовали не включать Демчишина в состав нового правительства - СМИ
При этом, отметил он, важно, чтобы был возобновлен экономический рост.
Гройсман подчеркнул, что ответственность сейчас лежит «на плечах каждой политической силы, парламентской, каждой фракции. И я рассчитываю на то, что будет образована коалиция, которая позволит сформировать таким образом власть, чтобы она была эффективной и смогла отвечать на те вызовы, которые на сегодняшний день есть”.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.