Гройсман об отставке Яценюка: Достойный поступок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Он отметил: “Как вы знаете, вчера премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в отставку. И я понимаю, что это был такой взвешенный и достойный поступок”.

“Возможно, и непростой, но заслуживающий уважения”, - добавил Гройсман.

По его словам, перед украинским парламентом стоит вопрос формирования новой коалиции, которая способна сформировать “новое реформистское правительство, избрать премьер-министра, обеспечить необратимость европейской интеграции...”.

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При этом, отметил он, важно, чтобы был возобновлен экономический рост.

Гройсман подчеркнул, что ответственность сейчас лежит «на плечах каждой политической силы, парламентской, каждой фракции. И я рассчитываю на то, что будет образована коалиция, которая позволит сформировать таким образом власть, чтобы она была эффективной и смогла отвечать на те вызовы, которые на сегодняшний день есть”.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.