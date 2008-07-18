Откликнулся политик, якобы "придумавший" отравление Ющенко

Бывший государственный секретарь, депутат Киевсовета Александр ЗИНЧЕНКО утверждает, что заявляя об отравлении кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО, он ссылался «не на собственные фантазии, а на документы и заключения врачей». Об этом он сказал в интервью «Контрактам», комментируя заявления Давид ЖВАНИИ о том, что историю с отравлением придумало руководство штаба президентской избирательной кампании В.ЮЩЕНКО, руководителем которого был А.ЗИНЧЕНКО.

А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул, что «ничего не придумывал, действовал совершенно искренне и сейчас готов нести ответственность за все свои слова и поступки». «Кроме того, мне никогда не приходилось слышать, чтобы пищевое отравление и те болезни, о которых в этой связи сейчас пишут в прессе, вызывали бы такую реакцию организма», - отметил он и при этом добавил: «Врагу не пожелаю перенести то, что перенес тогда ЮЩЕНКО».

А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул: “я ссылался не на собственные фантазии, а на документы и заключения врачей». «Кстати, и они сами об этом же говорили у нас в Киеве и отвечали на вопросы журналистов», - добавил он. По его словам, сегодня обсуждение этой темы выглядит «неким круглым столом: что-то знают считанные люди, а комментируют все». А.ЗИНЧЕНКО считает, что «много времени упустили, и долго в силу многих обстоятельств расследование не велось, но убежден, рано или поздно истина восторжествует».