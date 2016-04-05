Аваков за 2015 год задекларировал свыше миллиона гривень дохода

Об этом говорится в декларации министра о доходах за прошлый год, опубликованной на Правительственном портале.

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Сумма зарплаты Авакова составила 228 тыс. 414 грн, а членов его семьи – 187 тыс. 153 грн.

Отмечается, что за продажу личных ценных вещей и произведений искусства министр получил 1 млн 450 тыс. грн, а члены его семьи – 2 млн 230 тыс. грн.

Также Аваков владеет земельным участком площадью 1 тыс. 200 кв.м и тремя квартирами площадью 657,9 кв.м, 70,9 кв.м и 58 кв.м. В то же время, как свидетельствует декларация, ни министр, ни члены его семьи не владеют транспортными средствами.

На счетах в банках у Авакова хранится 232 тыс. 328 грн, военные облигации – 20 тыс. грн, размер взносов в уставный (составленный) капитал общества, предприятия, организации составляет 9 млн 37 тыс. 478 грн, в том числе за рубежом – 8 млн 832 тыс. грн.

В своей декларации Аваков также сообщил об 1 млн 212 тыс. 548 грн, которые были внесены в виде залога за командира спецподразделения МВД «Слобожанщина» Андрея Янголенко.