В "Народном фронте" допускают, что "коалиционный вопрос" в Раде решится в следующий вторник

Заместитель лидера фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар не исключает, что во вторник, 12 апреля, в Верховной Раде будет решаться вопрос формирования коалиции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

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"Голосование возможно во вторник, как это было заявлено. Хотя, нам надо понять, какая у нас ситуация с коалиционным соглашением, кто его поддерживает, какова ситуация с коалицией. Поэтому, поскольку депутаты соберутся только в понедельник, то, возможно, вторник будет посвящен именно теме подписей и формированию коалиции, которая подаст кандидатуру (премьер-министра - УНИАН) президенту, которую глава государства внесет в Верховную Раду", - сказала депутат.

Сюмар также отметила, что они выступают за то, чтобы все голосования проходили "пакетом": чтобы и решение по премьер-министру и по составу Кабмина, и в отношении председателя парламента "проходили все в один день".

Также, по ее словам, не исключено, что во фракцию "Народный фронт" войдут трое депутатов.

Кроме того, Сюмар отметила, что проведение внеочередного заседания парламента на этой неделе не планируется.