Порошенко пригласил Си Цзиньпина посетить Украину

06:59, 02 апреля 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне в рамках саммита по ядерной безопасности встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и пригласил его посетить Украину.

twitter.com/STsegolko

Об этом пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко написал в Twitter.

"Президент пригласил председателя КНР посетить Украину", - сообщил пресс-секретарь президента.

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Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Джон Керри в ближайшее время посетит Украину.

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