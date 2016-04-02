Порошенко пригласил Си Цзиньпина посетить Украину
06:59, 02 апреля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне в рамках саммита по ядерной безопасности встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и пригласил его посетить Украину.
Порошенко пригласил Си Цзиньпина посетить Украину / twitter.com/STsegolko
Об этом пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко написал в Twitter.
"Президент пригласил председателя КНР посетить Украину", - сообщил пресс-секретарь президента.
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Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Джон Керри в ближайшее время посетит Украину.
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