СБУ предоставила охрану депутату Войцицкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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"Мы предоставили ей охрану", - сказала она, отметив, что это сделано по заявлению Войцицкой.

Как сообщал УНИАН, 17 марта депутат от "Самопомочи" Войцицкая заявила о покушении на ее жизнь. Во двор дома депутата неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью.

Генпрокуратура сообщила, что по факту совершения террористических действий в отношении Войцицкой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").