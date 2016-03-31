СБУ предоставила охрану депутату Войцицкой
13:09, 31 марта 2016Политика
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СБУ предоставила охрану народному депутату из фракции "Самопомич" Виктории Войцицкой.
Войціцькій предоставили охрану / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
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"Мы предоставили ей охрану", - сказала она, отметив, что это сделано по заявлению Войцицкой.
Как сообщал УНИАН, 17 марта депутат от "Самопомочи" Войцицкая заявила о покушении на ее жизнь. Во двор дома депутата неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью.
Генпрокуратура сообщила, что по факту совершения террористических действий в отношении Войцицкой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").
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