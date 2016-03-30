Горбатюк выразил готовность стать генеральным прокурором

Об этом он заявил в эфире Громадського.

«В первую очередь, генеральный прокурор по своей должности должен отстаивать закон, несмотря на любые воздействия. Есть доверие от общественных организаций, и та работа, что мы делали в управлении спецрасследований, дает им основания выдвигать или предлагать меня на должность генерального прокурора – то я готов менять. Я имею желание утверждать закон», — сказал Горбатюк.

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В то же время он отметил, что обсуждение кандидатуры нового генпрокурора должно быть открытым.

«Я согласен с теми депутатами-еврооптимистами, которые утверждают, что должно быть открытое обсуждение кандидатуры», — отметил Горбатюк.

По его словам, «сейчас очень низкий рейтинг доверия к прокуратуре. И часто претензии, которые высказываются к ГПУ – они имеют место».

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада отправила генерального прокурора Виктора Шокина в отставку. За это решение проголосовали 289 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

Напомним, 16 февраля президент Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку. Позже он внес в ВР проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Шокина.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.