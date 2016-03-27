В Кривом Роге избирателей на участки подвозят автобусами, а в списках есть умершие - ОПОРА

Об этом сообщает ОПОРА со ссылкой на данные наблюдателей. "Людей привозят на микроавтобусах. Организованный подвоз избирателей наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, в частности, на УИК №121723 (Терновский район), 121512 (Долгинцевский район), 121621 (Ингулецкий район)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кривом Роге проходят внеочередные выборы мэра После того, как избиратели проголосуют, они возвращаются к микроавтобусам, которые их привезли, отмечают наблюдатели.

Как заверил секретарь УИК №121723 и водитель автобуса, такой подвоз организован по инициативе горисполкома. Также отмечается, что подвоз осуществляется якобы по инициативе Пенсионного фонда.

Кроме этого, местное издание 0564.ua со ссылкой на профессора Криворожского педуниверситета Игоря Шелевицкого сообщает, что на избирательном участке в школе №60 избиратели обнаружили в списках фамилии давно умерших жителей. По словам Игоря Шелевицкого, пока что выявлено как минимум два человека. О нарушении сообщили председателю комиссии. Отмечается, что акт о нарушении не составлен, жалоба не подавалась.