БПП решил подать заявку на членство в ЕНП

Об этом говорится в пресс-релизе партии по итогам 12-го внеочередного съезда партии, обнародованном в Facebook.

"Съезд партии также принял обращение к Европейской народной партии относительно членства "БПП "Солидарность" в крупнейшем партийном объединении Евросоюза", - говорится в сообщении.

"БПП "Солидарность" просит ЕНП рассмотреть в ближайшее время предоставление ему статуса наблюдателя в ЕНП.

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"Сегодня, когда европейские ценности находятся в опасности, правоцентристские силы Европы должны выступить единым фронтом, чтобы защитить демократию, свободу и уважение человеческого достоинства. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" готова стать надежным партнером в этом процессе", - сказано в сообщении.

Комментируя решение, народный депутат Сергей Березенко сказал: "Наша партия стремится стать членом большой семьи Европейской народной партии. Получение членства "БПП "Солидарность" в ЕНП позволит влиять на процесс принятия решений на уровне ЕС, будет способствовать развитию более тесных контактов с другими партиями стран Евросоюза".