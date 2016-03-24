Гройсман не исключает, что первым заместителем председателя парламента может стать представитель БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно того, за какой фракцией будет должность первого вице-спикера парламента, если председателем парламента будет представитель «Народного фронта».

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Гройсман отметил, что необходимо «сохранить баланс и противовесы власти».

«Очень важно, чтобы была передана позиция спикера, если произойдет формирование другого правительства, и на это будет согласие коалиции, на самом деле, к «Народному фронту». И таким образом будет баланс и противовес власти», - сказал он.

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Так, о том, кто будет первым вице-спикером, Гройсман высказал мнение, что это «может быть зеркальная ситуация той, которую мы имеем сегодня, относительно политической принадлежности».