Политолог: Украину спасет только альянс Тимошенко с Януковичем

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что вероятность принятия осенью изменений в госбюджет на 2008 год является второстепенным вопросом по сравнению с опасностью развала страны в условиях конфликта между всеми ветвями власти.

Такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ высказал сеголдня в эксклюзивном комментарии агентству УНИАН.

«Будет ли принят в сентябре бюджет или не будет принят - это не имеет никакого значения. Главное, что мы получим осенью точное воспроизведение ситуации, которая была весь этот год, поскольку нет никаких сдвигов по поиску серьезного формата компромисса. Страна в угрожающем положении. Если экономика пока еще держится (по непонятным причинам), есть рост ВВП, доходы в бюджет, то страна рассыпается – одна вертикаль власти воюет с другой, Верховный Суд - с Секретариатом (Президента), Секретариат - с правительством. парламент не может найти никакого компромисса. То есть, это полная дискредитация всех институтов государственной власти. Это долго продолжаться не может», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Политолог считает, что основные политические игроки должны понять, что «они не в игрушки играют, а цена этих игр – украинский народ и государство». При этом, по его мнению, наиболее результативными могли бы стать договоренности в формате «двойки» (между премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ), а не тройки (с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО).

«Бюджет не может стать основой для широкого компромисса. Это должна быть договоренность основных политических игроков, в идеальном варианте - договоренность троих: ЯНУКОВИЧА, ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО, если последний наконец-то поймет, что он должен готовиться к политической пенсии и не мешать основным игрокам договориться, как жить дальше. У них уже был план, как внести изменения в Конституцию и сделать так, чтобы была одна исполнительная власть, чтобы не путали Секретариат Президента с правительством. Это же до чего надо дойти, чтобы в Секретариате Президента проводить совещание по подготовке к зиме! Большего абсурда придумать невозможно. Это дело правительства, а он не дает правительству работать – валит бюджет», - добавил эксперт.

Между тем, М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает маловероятным, что В.ЮЩЕНКО откажется от дальнейшей политической активности.

«Именно поэтому остается надеяться, что остальные политические игроки - ЯНУКОВИЧ вместе с ТИМОШЕНКО - сообразят, что они могут погубить страну. У них 330 голосов. Они могут и внести изменения в Конституцию, и принять 25 раз разные бюджеты, которые нужны стране, и все законы, которые нужны. У них нет сущностных противоречий. Есть противоречия между несколькими депутатами с обеих сторон. Остальные легко могут найти компромисс. Они могут договориться если не о создании коалиции, то о том, как им не погубить страну. Если они не могут создать коалицию, то пусть координацию какую-то сделают, чтобы не работать по принципу - чем хуже, тем лучше. Вопрос не в бюджете, а в том, смогут они осенью договориться или нет. И от них нужно требовать, чтобы они договаривались, только от них – премьера и лидера оппозиции», - убежден политолог.