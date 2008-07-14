Адвокаты Жвании заявляют, что в пух и в прах разнесли все обвинения

Адвокаты народного депутата Давида ЖВАНИИ (фракция НУ-НС) предоставили Подольскому районному суду Киева все документальные материалы, которые полностью опровергают выдвинутые Генеральной прокуратурой в отношении Д.ЖВАНИИ обвинения в незаконном получении им украинского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам представитель Д.ЖВАНИИ в суде, народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ.

«Мы предоставили суду все необходимые документы, которые «в пух и в прах» разбивают обвинения Генеральной прокуратуры относительно украинского гражданства Д.ЖВАНИИ», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

В свое время Д.ЖВАНИЯ полностью выполнил условия тогдашней редакции Закона Украины «О гражданстве», добавил он. “Сегодняшние обвинения в отношении него мы считаем политическим заказом и расправой», - объяснил Г.МОСКАЛЬ позицию стороны Д.ЖВАНИИ.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, которые позволили народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречии данных относительно временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, что было основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.