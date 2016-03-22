Как украинский Давид русского Голиафа победил

Организованное путинской Россией судилище над нашей Надей Савченко для украинского народа стало настолько знаковым, что по силе влияния на общественное мнение вполне может сравниться с одной из библейских легенд. О победе молодого пастуха Давида над гигантом Голиафом. Напомню сюжет. Три тысячи лет назад филистимляне-мореплаватели начали захватывать побережье Палестины. Бывшие опытными и безжалостными воинами они начали продвигаться в глубь страны, намереваясь захватить хребет у Вифлиема с целью расколоть царство израильского царя Саула и поработить его миролюбивых жителей.

Двухметровый верзила был закован в медную броню и вооружен мечом и огромных размеров копьем

Филистимляне разбили свои боевые порядки на одном склоне долины, а поднятые по тревоге израильтяне – на другом. Ни одна сторона не отваживалась покинуть свои позиции, так как для атаки необходимо было штурмовать подъем. В конце концов, терпение захватчиков лопнуло, и они отправили в долину своего самого крутого воина – в современной терминологии «качка» - Голиафа. Этот двухметровый верзила был закован в медную броню и вооружен мечом и огромных размеров копьем. Монстр встал перед израильтянами и прокричал: «Выберите себе человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами, если же одолею и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Ужаснулись этим словам израильтяне. Казалось бы, исход войны был предрешен. «Все израильтяне, увидев этого человека (Голиафа), убегали от него и весьма боялись», - описывает эти события Библия. И тут произошло чудо. Вперед вышел юный пастух из Вифлиема, который попал в расположение армии своего народа только потому, что принес еду старшим братьям. Царь Саул попытался убедить юношу не принимать вызов грозного врага, но тот был непреклонен. Так началась одно из самых парадоксальных сражений в человеческой истории. Давид отклонил предложение своего царя вооружиться в стиле противника, а взял из ближайшего ручья пять камней и свой пастуший посох и побежал на встречу врагу. Стоявший неподвижным истуканом Голиаф презрительно посмотрел на легковооруженного противника и спросил: «Что ты идешь на меня с палкою и камнями, разве я собака?»

Давид ответил, что его сила не в грозном вооружении, а в убеждении в собственной силе и вере в Бога. Вложил он камень в кожаную пращу и запустил в голову врага. Великан рухнул на землю, после чего был обезглавлен собственным мечом. Филистимляне, увидев смерть своего героя, позорно бежали с поля боя. Войне, которая не давала израильтянам шансов на победу, настал конец.

Победа досталась слабому, который не должен был ее получить. А произошло это только потому, что Давид не стал играть по правилам захватчиков. Он показал нам, что гиганты не так уж сильны, как их нарекает вражеская пропаганда. А качества, которые внешне являются признаками силы, на самом деле являются источником слабости.

Разве это не то, что в эти дни продемонстрировала нам Надежда Савченко?

Плененная в бою под украинским Луганском Савченко была выкрадена сотрудниками российских спецслужб и вывезена в Россию с мешком на голове для проведения показательной расправы над украинской патриоткой. При участии людей из администрации президента РФ послушный суд назвал Надежду виновной в убийстве российских граждан и «незаконном» пересечении российской границы.

Сделали все предельно цинично, в стиле хозяина Кремля. Обвинителей не интересовали ни факты, ни свидетельства очевидцев, ни следование праву и простому здравому смыслу. Вот только расправа стала историческим судилищем над самим Путиным и пока еще покорной ему страной.

Надина праща запустила камень в голову Голиафу. Правда победила ложь, честь победила подлость и бесчестье. Одна смелая героиня разрушила, казалось бы, неприступную броню и нанесла удар в то место, где у врага нет защиты.

Историки проанализировали военную историю последних двух сотен лет и пришли к выводу, что даже в случае многократного преимущества в боевой мощи изначально считавшаяся слабой сторона выигрывала треть войн. В случае использования нетрадиционных, нестандартных методов войны процент успеха «слабых» возрастал до более 60%.

Обвинителей не интересовали ни факты, ни свидетельства очевидцев, ни следование праву и простому здравому смыслу

Надя Савченко подсказывает, что наши шансы на победу над оккупантами существенно вырастут, когда и власть, и украинское общество откажутся от игры по правилам, которые нам диктует противник. Больше неожиданных ходов и смелых, нестандартных решений!

Обратите внимание на ставшую очевидной уязвимость российского Голиафа. В первую очередь, это связано с тем, что специфика российской конструкции власти «под царя» подразумевает неизбежную его кончину. Сколько бы не прожил еще 63-летний разжигатель войны в Украине, он не вечен. А с его уходом изменится и Россия.

Еще одна очевидная стратегическая слабость врага заключается в том, что россияне явно не горят желанием жертвовать ни своей работой, ни, тем более, жизнями ради реализации глобальных авантюр своих правителей. А наша Надежда Савченко показала, что готова положить свою жизнь ради свободы и независимости своей страны. Почувствуйте разницу в ставках!

Экс-офицер спецслужб Путин удивляет современный, политически корректный мир одним простым приемом: он делает прямо противоположное тому, что говорит. Он играет по правилам гэбэшной школы. Для него важны символы, как например СССР и «зоны влияния супердержав», в число которых он, понятное дело, причисляет и свою страну. Система пока со скрипом работает: российские избиратели готовы аплодировать треску фраз, забывая о пустых холодильниках. Но как долго продлиться это состояние самообмана?

Савченко победила российского Голиафа в том, в чем власть соседней страны, перенявшая методы работы ВЧК-КГБ, считает себя абсолютным чемпионом: в манипуляции общественным мнением.

Враги думали Савченко сломается, а она выстояла. Они думали, что этим судилищем запугают украинцев, а Надин пример ассиметричного ответа врагам воодушевил нас.

Представьте себе шок людей, которые привыкли пачками покупать украинских чиновников, а столкнулись лицом к лицу с украинцем, которого нельзя ни купить, ни запугать. И что происходит в головах современных филистимлян, разрабатывавших штабные планы раздела и оккупации Украины, а столкнувшихся с такими защитниками украинской земли, как Савченко? Надеюсь, до них уже стало доходить, что народ у которого есть свой Давид, победить нельзя.

Савченко победила российского Голиафа в том, в чем власть соседней страны, перенявшая методы работы ВЧК-КГБ, считает себя абсолютным чемпионом

Один из канадских психологов, анализировавших поведение социумов во время войны, сказал: «Боевой дух общества зависит от реакции уцелевших». Одно и тоже происшествие, шокового характера может стать губительным для одной категории людей и стимулирующим изменения к лучшему для другой.

Путин убедил сограждан в том, что в их интересах стать больше и агрессивнее, возродить империю, которая бы посредством террора и экономического шантажа управляла непокорными соседями. Но он забыл легенду о Голиафе, который погиб из-за того, что был слишком большим, чтобы увернуться от летящего в голову камня. Быстро меняющий свое настроение Путин создает иллюзию подвижности всей своей огромной страны, но все, кто сталкивался с русскими знает, насколько консервативно их общество и неповоротливо их государство. И насколько остры внутренние проблемы и противоречия у многонациональной 144-миллионной страны, растянувшейся на два континента.

Сейчас наших соседей убедили, что никакой русско-украинской войны нет, а есть гражданский конфликт, в котором россияне оказывают посильную помощь угнетенному русскоязычному населению востока Украины. При этом создатели мифа не объясняют, почему этого «угнетения» не заметили жители большей части нашей страны и почему кадровые военнослужащие армии РФ массово убивают русскоязычных жителей Украины. Однако, и эта ложь рано или поздно разлетится в дребезги.

Мы этого не хотели, но война вошла в жизнь каждого украинца, изменив навсегда наше общество и страну. Осужденная неправедным судом Надежда показала нам силу несимметричного ответа. И украинское общество, сильное активностью своих граждан, найдет тысячи возможностей для борьбы с несправедливостью, за честь и волю. Наши шансы на победу станут гораздо выше, если мы не будем играть по правилам врага и уклоняться от личной ответственности.

И никакому Голиафу уже не по силам остановить выпущенный камень. Надежда Савченко показала нам пример того, как нужно превращать поражения в победы. И вложила в руки каждого из нас живущих в современной Украине маленькую пращу Давида. Спасибо тебе, Надя!

Юрий Куликов