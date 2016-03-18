В Раде собирают подписи за арест Медведчука (документ)
Нардепы начали собирать подписи под требованием к СБУ, ГПУ и МВД арестовать политика Виктора Медведчука.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от "Народного фронта" Андрей Левус.
"Уже более 30 нардепов подписали обращение в правоохранительные органы с требованием наказать Медведчука за государственную измену, сепаратизм и финансирования терроризма", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что кроме ареста Медведчука, нардепы будут требовать и запрета его "Украинского выбора".
Парламентарии требуют ареста МедведчукаМережа #вільнілюди начала кампанию #Медведчук_підарештПерший шаг - депута...Опубликовано Андрей Левусом17 марта 2016 г.
Напомним, ранее ГПУ открыла уголовное производство из-за заявления нардепа Левуса о причастности кума Путина Виктора Медведчука к сепаратизму.
Однако вскоре прокуратура закрыла дело ввиду отсутствия события преступления.