В Раде собирают подписи за арест Медведчука (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от "Народного фронта" Андрей Левус.

"Уже более 30 нардепов подписали обращение в правоохранительные органы с требованием наказать Медведчука за государственную измену, сепаратизм и финансирования терроризма", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что кроме ареста Медведчука, нардепы будут требовать и запрета его "Украинского выбора".

Парламентарии требуют ареста МедведчукаМережа #вільнілюди начала кампанию #Медведчук_підарештПерший шаг - депута... Опубликовано Андрей Левусом17 марта 2016 г.

Напомним, ранее ГПУ открыла уголовное производство из-за заявления нардепа Левуса о причастности кума Путина Виктора Медведчука к сепаратизму.

Однако вскоре прокуратура закрыла дело ввиду отсутствия события преступления.