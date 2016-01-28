ГПУ закрыла дело против нардепа, который обвинил Медведчука в сепаратизме

ГПУ закрыла дело против нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса, которое открыли после того, как он обвинил кума Владимира Путина Виктора Медведчука в финансировании сепаратизма. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виталий Касько, передает "Украинская правда".

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По словам Каська, дело передали в его управление, а он закрыл его 26 января за отсутствием состава преступления.

Напомним, ранее сам Левус в своем Facebook сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство из-за его заявления о причастности кума Путина Виктора Медведчука к сепаратизму.

Как говорилось в сообщении на сайте проекта Медведчука "Украинский выбор", Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование в рамках уголовного производства "по факту заведомо ложного сообщения народным депутатом Левус А. М. о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в особо тяжком преступлении".