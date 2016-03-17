Порошенко назвал дату проведения саммита Украина-ЕС

11:46, 17 марта 2016
Политика
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Саммит Украина-Евросоюз запланирован на 19 мая 2016 года.

/ Фото 112.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

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«Надеюсь на регулярное проведение саммитов Украина-ЕС, один из которых запланирован на 19 мая 2016 года», - сказал Петр Порошенко.

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