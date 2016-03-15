Фракцию БПП официально покинул еще один нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман объявил на заседании парламента.

Как известно, Фирсов избирался в ВР по списку партии БПП под №54.

Читайте такжеФирсов: БПП повторяет путь Партии регионов, покрывая коррупцию новой "Семьи"Ранее депутат Верховной Рады Егор Фирсов решил выйти из фракции "Блок Петра Порошенко", объяснив это своим возмущением ситуацией, сложившейся в политикуме вокруг своего коллеги Игоря Кононенко, которого называет коррупционером и "неприкосновенной персоной в нашей стране".