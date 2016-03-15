Рада ушла на перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о законопроекте о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда) (№4057) и законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления) (№3196).

Читайте такжеПорошенко: ВР сделала все, чтобы украинцы смогли ехать в ЕС без виз уже в этом году

Оба эти законопроекты были поставлены на включение в повестку дня дважды, но ни разу не набрали даже 200 голосов.

После первого нерезультативного голосования депутаты от "Народного фронта" собрались возле парламентской трибуны и выступили, подчеркивая необходимость включения этих законопроектов.

После этого в сессионном зале продолжались споры и обсуждение этого вопроса.

В частности, с лидером фракции "Блока Петра Порошенко" Юрием Луценко спорила народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол, которая даже слегка толкнула его в плечо.

После второго нерезультативного голосования "Народный фронт" также окружил трибуну. Поэтому председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв в заседании парламента до 12.30.