Часть ”Нашей Украины” заявляет, что не войдет в широкую коалицию

Партия „Христианско-демократический союз” заявляет, что не войдет в широкую коалицию, членами которой будут представители Коммунистической и Социалистической партий Украины.

Об этом говорится в заявлении ХДС, переданном УНИАН.

Партия „Христианско-демократический Союз” - как член блока „Наша Украина” с момента его основания в 2001 году - в связи с последними событиями в политической жизни страны (результатом которых стало назначение Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины) заявляет о своем категорическом идеологическом невосприятии Коммунистической партии Украины и Социалистической партии Украины как возможных партнеров по широкой коалиции.

Христианские демократы не могут быть вместе с коммунистами из принципиальных идеологических соображений, а предательская позиция социалистов, которая привела к развалу демократической коалиции, закрывает путь к сотрудничеству между нашими политическими силами, говорится в заявлении.

Депутаты Верховной Рады от Христианско-демократического союза не войдут в широкую коалицию, членами которой будут представители КПУ и СПУ.

Христианско-демократический союз в дальнейшем активно будет работать над консолидацией всех здоровых, демократических сил Украины.

В то же время ХДС будет поддерживать инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, направленные на развитие демократии, государственности и реализацию курса на евроинтеграцию.

ХДС входит в блок политических партий “Наша Украина”.