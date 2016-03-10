Гройсман не верит разговорам, что безвизового режима с ЕС не будет

Об этом он заявил во время 12-й международной конференции Dragon Capital.

"Я считаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания окончательно утвердить изменения об электронном декларировании, и это будет выполнено на 100%. Это обязательство, которое Украина на себя взяла", - сказал Гройсман.

Спикер напомнил о необходимости создать Агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое находится в компетенции правительства, и "здесь также нужно действовать максимально быстро".

"Я думаю, что и это условие будет выполнено, и мы получим решение о безвизовом режиме уже в 2016 году. И все разговоры, что все пропало, и что безвизового режима не будет, - я в это не верю", - заверил Гройсман, ссылаясь на многочисленные встречи с представителями Европарламента.

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Также спикер сообщил, что сегодня в 16:30 он собирает руководителей парламентских фракций и групп для обсуждения планов на следующую пленарную неделю, среди которых вопросы безвизового режима, бюро антикоррупционных расследований и ряд других технических вопросов, включая принятие ряда законопроектов по экономике и финансам, а также вопрос трансформации работы правительства.

Как сообщал УНИАН, Рада 16 февраля приняла закон №3755 о внесении изменений в закон о противодействии коррупции, касающийся работы электронной системы предоставления и обнародования деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций в государстве или в органах местного самоуправления.

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Вместе с тем в ЕС раскритиковали этот закон, отметив, что он не отвечает антикоррупционным обязательствам, принятым украинским руководством.

25 февраля пресс-служба президента сообщила, что по поводу закона об электронном декларировании, который нужен для безвизового режима, продолжаются консультации с Европейской комиссией с целью выработки возможных изменений, которые президент готов внести в парламент. Эти изменения, как считает глава государства, будут соответствовать лучшим европейским практикам.