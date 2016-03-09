Мониторинговый комитет ПАСЕ требует применить санкции к России для освобождения Савченко

Об этом сообщил заместитель председателя постоянной парламентской делегации в ПАСЕ, вице-президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ и депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев.

«Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы в рамках обсуждения ситуации в Украине поддержал предложение политического комитета относительно принятия отдельной резолюции по Надежде Савченко в связи с критической ситуацией с состоянием ее здоровья после объявления сухой голодовки», – заявил Соболев, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Читайте такжеВ США считают, что Россия должна прекратить защищать свой несправедливый суд и освободить Савченко

Соболев также добавил, что «в рамках обсуждения этого вопроса были поддержаны предложения по введению в национальных парламентах санкционного персонального списка Путина и других причастных к пыткам и незаконному преследованию украинской летчицы».

«Обсуждение вопроса Украины, фактически, было связано лишь с чрезвычайной ситуацией, которая происходит на незаконном судилище, организованном Путиным против Нади Савченко», – подчеркнул представитель «Батькивщины».

По словам Соболева, Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, представители всех политических групп ПАСЕ и руководители всех национальных делегаций задекларировали четкую позицию всего европейского континента относительно немедленного освобождения Савченко и наказания виновных лиц, допустивших и незаконное судилище над украинкой.