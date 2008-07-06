Тимошенко сказала, когда будут известны цены на газ для Украины

Новые цены на газ, получаемые Украиной из России на 2009 год будут известны после 15 сентября 2008 года.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Это (цены на газ в 2009 – УНИАН) будет известно после 15 сентября», - отметила премьер.

При этом она не стала называть сумму, на которую рассчитывает Украина, объяснив это тем, что на сегодняшний день идет переговорный процесс по определению цены. «Идет переговорный процесс и я бы не хотела предварительными заявлениями его разрушать», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что последние переговоры с председателем правительства России Владимиром ПУТИНЫМ, в результате которых достигнута договоренность о постепенном повышении цены газа для Украины до уровня европейских в течение нескольких лет, прошли успешно. «Переговоры с Владимиром ПУТИНЫМ по вопросу поставок газа прошли успешно и думаю, что мы их до 15 сентября доведем до контрактной формы», - уточнила премьер.