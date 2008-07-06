Россия может купить злосчастный ракетный крейсер «Украина»

Министерство обороны Российской Федерации сейчас рассматривает вопрос о покупке ракетного крейсера «Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Севастополе сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ на праздновании 16-й годовщины ВМС Украины.

«Мы ведем переговоры с Минобороны РФ о покупке ракетного крейсера «Украина». В частности, этот вопрос обсуждался три дня назад, во время визита украинской делегации в Москву. Мы ожидаем на решение России по этому вопросу», - сообщил Ю.ЕХАНУРОВ.

Справка УНИАН. Украина в 1993 году получила от России недостроенный ракетный крейсер «Украина», который свыше 20 лет строится в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Его техническая готовность составляет 96%. Неоднократные попытки продать крейсер России или третьей стороне были неудачными. На крейсере дважды формировался экипаж из состава ВМС ВС Украины и дважды расформировывался. Для окончательной достройки крейсера необходимо около 30 млн. долларов.

Экс-министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО ранее сообщал, что Минобороны на содержание крейсера «Украина» тратит ежегодно около 5 млн. грн. «Он не введен и не будет введен в боевой состав Военно-морских Сил, да еще и забирает ресурсы от выполнения других задач», - отметил экс-министр.