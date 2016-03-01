Кабмин уволил замминистра образования, недовольного "медленными косметическими" реформами

Об этом говорится в опубликованном сегодня распоряжении правительства №135 от 24 февраля.

Как указано в документе, Деревянко уволился по собственному желанию.

Напомним, перед указанным заседанием Кабмина Деревянко заявил, что написал заявление об увольнении с должности заместителя министра образования.

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Свое решение он мотивировал тем, что его интересует не "должность ради должности", а деятельность на пользу общества и результат.

"Страна нуждается в быстрых и настоящих трансформациях на основе ответственного лидерства, эффективного публичного управления и нулевой толерантности к коррупции, а не медленных косметических изменений, которые уже не помогут ни системе образования, ни государству в целом", - заявил тогда он.