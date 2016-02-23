Заместитель Квита решил уволиться из Минобразования

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Должность (любая) ради должности и статуса меня не интересует. Интересует деятельность в пользу общества и результат", - отметил Деревянко.

Он подчеркнул, что страна нуждается в быстрых и настоящих трансформациях на основе ответственного лидерства, эффективного публичного управления и нулевой толерантности к коррупции, а не медленных косметических изменений, которые "уже не помогут ни системе образования, ни государству в целом".

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"В сложившихся условиях буду пока что более полезным для страны в общественный деятельности и социальном предпринимательстве", - подытожил он.