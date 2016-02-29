Украина в ООН призвала усилить международное присутствие на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сегодня на заседании Совбеза ООН.

«Необходимо более активное международное присутствие для обеспечения безопасности на месте (Донбассе - УНИАН), а также должна осуществляться миссия ОБСЕ. Мы приветствуем продление мандата миссии по просьбе Украины», - отметил Ельченко.

«Мы пригласили разместить (на Донбассе - УНИАН) операцию миротворцев ООН - это предложение остается в силе», - заявил он.

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При этом он подчеркнул, что необходимо повышение возможности миссии ОБСЕ и подкрепление ее деятельности специальной полицейской миссии под эгидой ОБСЕ, что могло бы стать эффективным средством для того, чтоб привнести мир на Донбасс.

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«Мы считаем, что неконтролируемый сегмент российско-украинской границы делает лишь ограниченными влияние международных мер, поскольку вооруженные группировки, получающие оружие, могут прибывать из России», - добавил постпред Украины в ООН.