Австралийцам и новозеландцам хотят разрешить летать в Украину без виз
16:41, 29 февраля 2016Политика
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Министерство иностранных дел Украины предлагает ввести безвизовый режим поездок для граждан Австралии и Новой Зеландии.
МИД Украины предлагает ввести безвизовый режим для граждан Австралии и Новой Зеландии / Facebook МИД
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Андрей Сыбига во время Facebook-конференции.
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«На рассмотрение руководства государства внесены предложения о введении безвизового режима поездок для граждан Австралии и Новой Зеландии», - отметил он.
Также, по словам Сыбиги, ведется переговорный процесс о взаимном упрощении визового режима с Сингапуром.
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