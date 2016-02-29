Австралийцам и новозеландцам хотят разрешить летать в Украину без виз

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Андрей Сыбига во время Facebook-конференции.

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«На рассмотрение руководства государства внесены предложения о введении безвизового режима поездок для граждан Австралии и Новой Зеландии», - отметил он.

Также, по словам Сыбиги, ведется переговорный процесс о взаимном упрощении визового режима с Сингапуром.