Стретович ожидает, что Регионы будут блокировать парламент

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), член депутатской группы «Народная самооборона», Владимир СТРЕТОВИЧ считает, что на следующей неделе депутаты от Партии регионов будут блокировать работу парламента, требуя рассмотрения предложенного ими проекта изменений к Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СТРЕТОВИЧ заявил на пресс-конференции в Виннице.

"Скорее всего Верховная Рада на на следующей неделе не будет эффективного работать, потому что депутаты Партии регионов будут блокировать парламент для того, чтобы вынести на рассмотрение предложенный ею проект изменений к Конституции", - сказал он.

В.СТРЕТОВИЧ отметил, что Партия регионов хочет, чтобы на этой сессии Верховная Рада поддержала их проект Конституции, чтобы на следующей начать воплощать ее в жизнь. "...ноу-хау этого проекта заключается в том, что партия, которая набрала больше всех голосов на избирательных гонках, получит большинство в парламенте в виде 226 голосов", - добавил он.

По мнению В.СТРЕТОВИЧА, проект Конституции от ПР "очень хромает с правовой, политической и конституционной точки зрения". "Поскольку большинство в парламенте может быть у партии, которая набрала 15-16%, но при этом она будет руководить всей страной и определять политику государства", - отметил он.

В.СТРЕТОВИЧ считает, что такое нововведение в избирательный процесс предложено из-за того, что основные политические силы сегодня понимают, что за полтора года до президентских выборов набрать большинство голосов нет у никого. "...а это значит, нужно договариваться, создавать альянсы, а с властью никто делиться не хочет", - добавил он.