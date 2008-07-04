Богатырева предлагает Крилю провести кастинг

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА не намерена выходить из Партии регионов, а председателю «Единого Центра» Игорю КРИЛЮ советует провести кастинг кандидатов на пост будущего лидера партии.

Об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила в интервью журналу «Корреспондент» (№25(314) от 5 июля 2008 года), отвечая на вопрос, как она воспринимает предложение лидера партии «Единый Центр» Игоря КРИЛЯ возглавить эту партию в будущем.

Она подчеркнула, что хотя исповедует «центристские подходы и центристскую идеологию в политике, я бы Игорю КРИЛЮ ответила так: я желаю ему провести хороший кастинг перед тем, как состоится первый учредительный съезд, на котором будет избран глава партии».

При этом она добавила, что как член Партии регионов, «у которой есть тоже центр - центр принятия соответствующих решений, свою дальнейшую политическую деятельность планирую с Партией регионов».

Отвечая на вопрос, как складываются ее отношения с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после перехода на работу в СНБО, Р.БОГАТЫРЕВА ответила, что «отношения стабильные, никаких сложностей нет». По ее словам, они оба разделяют главные принципы: ответственность за свои действия и действия своих соратников перед избирателями, ответственность за ситуацию в стране.

«Поэтому наши отношения прогнозированны и в дальнейшем», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.