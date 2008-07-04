Свободные профсоюзы переизбрали нового старого председателя

Съезд Конфедерации свободных профсоюзов Украины переизбрал на следующие 5 лет председателем КСПУ Михаила ВОЛЫНЦА, который возглавляет объединение с 1995 г.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня на V съезде КСПУ, состоявшемся в Киеве. В работе съезда приняли участие 165 делегатов КСПУ из разных регионов Украины.

На должность главы конфедерации предлагались две кандидатуры: М.ВОЛЫНЦА и первого заместителя председателя КСПУ Анатолия АКИМОЧКИНА. Однако он снял свою кандидатуру. За М.ВОЛЫНЦА делегаты съезда проголосовали почти единогласно, воздержался лишь один.

Сегодня на съезде делегаты заслушали отчет о работе Совета КСПУ за последние 5 лет и отчет контрольно-ревизионной комиссии.

Также делегаты утвердили ряд итоговых резолюций V съезда КСПУ, в частности, об организационном укреплении конфедерации и ее организаций; о практике массового нарушения прав наемных работников и прав профсоюзных организаций; о достойной оплате труда граждан Украины, а также о работе с молодежью и мероприятиях по искоренению худших форм детского труда и тому подобное.

Также съезд принял резолюцию о проекте нового Трудового кодекса Украины, который 20 мая 2008 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении. В резолюции представители КСПУ отмечают, что этот законопроект значительно ухудшает правовое положение трудящихся и условия деятельности профессиональных союзов по целому пакету вопросов, а именно: владельцы предприятий получают право осуществлять индивидуальные увольнения работников без согласия профессиональных союзов; представители профсоюзов не будут допускаться к участию в предварительных внутренних расследованиях относительно неправомерных, по мнению работодателя, действий работника, которые являются основанием для наложения дисциплинарных взысканий; профсоюзы теряют гарантированное право иметь на предприятиях свои рабочие помещения. Кроме того, отмечают в КСПУ, проект Трудового кодекса не обязывает работодателей осуществлять давно назревший переход к заключению трудовых договоров исключительно в письменной форме и тому подобное.

Члены КСПУ считают, что вышеупомянутые положения приведут к сохранению “тенизации” рынка труда в Украине, в результате чего предусмотренные законодательством гарантии безопасности труда, а также социального и пенсионного обеспечения наемных работников в реальной жизни будут оставаться преимущественно декларациями.

Отдельно представители КСПУ обращают внимание на то, что, согласно проекту нового Трудового кодекса, государство делегирует частным работодателям часть своих законодательных полномочий, предоставляя им право принимать в отношении своих работников свои собственные нормативные акты, которые приобретают юридический статус, по сути, равный актам законодательства.

Все это, убеждены в Конфедерации, может привести к критическому ослаблению их позиций и уменьшению социально-правовой защищенности трудящихся.

КСПУ считает неприемлемой данную редакцию Трудового кодекса.