Неделя в цифрах

1 иск в Высокий суд Лондона подала Россия, обвинив Украину в невыплате кредита в 3 млрд долларов, сообщают иностранные СМИ. Речь идет о так называемом «долге Януковича», реструктуризировать который РФ ранее отказалась.

2 месяца есть у российского газового монополиста «Газпрома» для выплаты Украине штрафа в 86 млрд гривен за несоблюдение контракта на транзит газа через Украину, сообщают в Антимонопольном комитете Украины.

3 налета беспилотников с зажигательными бомбами было совершено на тыловой пункт управления 93 ОМБР в Донецкой области, сообщают волонтеры. Главная цель БПЛА – склад боеприпасов.

4 украинцев были освобождены из плена боевиков, сообщил президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на уполномоченного президента Украины по мирному урегулированиюконфликта в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.

4 уголовных производства по статье хулиганство были открыты полицией в столице относительно погромов в день памяти Героев Небесной Сотни, сообщают в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

7 нефтегазовых участков, 2 участка с запасами песка и по одному – с запасами извести и графита, будут выставлены на аукцион Государственной службой геологии и недр Украины, сообщают в ведомстве.

15 лет застоя прогнозируют России в Министерстве финансов Российской Федерации при отсутствии структурных реформ и низких ценах на нефть, сообщают российские СМИ.

17 американских штатов планируют совместно развивать экологически чистую энергетику и транспорт, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на декларацию, подписанную властями этих штатов.

20% работ выполнено в рамках программы «Европейский вал» по обустройству границы Украины с Россией, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. На сегодняшний день, по его словам, построено более 200 километров противотанковых рвов, более 70 километров ограждений, 32 башни.

27 политических партий примут участие в местных выборах в Украине 27 марта 2016 года, сообщают в Центральной избирательной комиссии.

28 человек погибли и более 60 получили ранения в результате взрыва в Анкаре, сообщают иностранные СМИ.

55 случаев ограничения перемещения на Донбассе, большинство из которых – на оккупированной территории, зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала февраля. Всего с начала 2016 года ОБСЕ зафиксировала 160 случаев препятствования свободе передвижения сотрудников миссии в зоне конфликта.

80% руководителей высшего звена полиции не прошли переаттестацию в Киеве, сообщила глава Национальной полиции Украины ХатияДеканоидзе.

170 белорусских чиновников, в том числе, президент Беларуси Александр Лукашенко, смогут въезжать на территорию ЕС, а их активы будут разморожены после решения стран-членов ЕС снять с них санкции. В то же время эмбарго на продажу республике оружия и санкции в отношении еще 4 человек остаются в силе.

194 народных депутата, при 226 необходимых, проголосовали за резолюцию о недоверии Кабмину. Таким образом, парламент отказался отправить правительство Арсения Яценюка в отставку, несмотря на то, что за постановление о признании работы Кабмина неудовлетворительной ранее проголосовало 247 народных депутатов.

292 человека, в том числе, 4 детей в возрасте до 17 лет, умерли в Украине от гриппа с начала эпидемического сезона, сообщают в Министерстве здравоохранения. Самый высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован среди населения Киевской области и Киева.

2 700 технических стандартов, гарморизированных с законодательством Евросоюза, были приняты Украиной в 2015 году, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

7 300 военнослужащих изъявили желание служить в Вооруженных силах Украины на контрактной основе с начала 2016 года, сообщают в Министерстве обороны.

10 000 долларов взятки предлагал прокурор ГПУ членам конкурсной комиссии за положительное решение вопроса насчет трудоустройства на руководящую должность в Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщают в НАБУ. Прокурор был задержан.

150 000 пингвинов Адели умерли за последние 5 лет в Восточной Антарктиде из-за гигантского айсберга, который перекрыл дорогу колонии пингвинов к местам питания, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на исследование, опубликованное в AntarcticScienceJournal.

580 000 детей, проживающих на неподконтрольных Украине территориях и территориях на линии фронта, пострадали от конфликта на Донбассе, сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

42 760 500 человек составила численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года, сообщают в Государственной службе статистики. По данным Госстата, это на 168 800 человек меньше, чем было на конец 2014 года.

64 000 000 долларов планирует привлечь Международный Комитет Красного Креста в 2016 году на гуманитарную помощь переселенцам и живущем в зоне АТО в Украине, сообщают в организации.

1 727 000 000 кубометров газа российский газовый монополист «Газпром» поставил подконтрольным пророссийским сепаратистам территориям Донбасса в 2015 году, говорится в годовом отчете российской компании. Как известно, за поставки газа на временно оккупированный Донбасс, Россия насчитывает долги Украине.

4 065 000 000 долларов составил профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2015 года, сообщают в Государственной службе статистики. Это на 21,1% больше показателя 2014 года.

66 600 000 000 гривен составил суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, по итогам 2015 года, сообщают в Национальном банке Украины. Таким образом, банковская система Украины обновила рекордный годовой показатель убытков.

Маргарита Андреева