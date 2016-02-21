ЦИК обнародовала перечень 27 партий, которые будут участвовать в местных выборах 27 марта

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома, соответствующее решение принято на очередном заседании Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель комиссии Михаил Охендовский.

В сообщении отмечается, что в соответствии с Законом Украины «О местных выборах» Центральная избирательная комиссия не позже чем за 34 дня до дня голосования публикует на своем официальном веб-сайте перечень политических партий, которыми принято решение об участии их местных организаций в соответствующих местных выборах.

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Также сообщается, что с учетом двух постановлений Окружного административного суда города Киева, Комиссия отметила, что в установленный законом срок – не позднее чем за 35 дней до дня голосования на внеочередных выборах Криворожского городского головы, а также первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, старост сел 27 марта, то есть до 20 февраля включительно, в ЦИК поступили документы об участии в местных выборах 27 политических партий.

По результатам рассмотрения соответствующих документов Комиссия приняла решение включить сведения о 27 политических партиях в перечень политических партий, которыми принято решение об участие их местных организаций в местных выборах 27 марта. Перечень этих политсил обнародован на официальном веб-сайте ЦИК.