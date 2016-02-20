Президент рассказал, что необходимо для успешного завершения дел по Майдану

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня Героев Небесной Сотни.

«Главное, что нужно для успешного завершения дел по Майдану – это окончательно принять изменения в Конституцию в части судебной реформы, которая предусматривает глубокое очищение судов», - заявил он.

По словам президента, отсутствие судебной реформы, если она не наберет трехсот голосов в Раде, это единственное, что может помешать наказанию виновных. Именно в судебной системе наибольшие сопротивление, саботаж и круговая порука в отношении наказания виновных за преступления против Майдана. Потому что эта система в значительной степени формировалась именно теми, кого она сейчас должна привлекать к ответственности.

«Изменение обычных законов, принятые ранее, для существенного обновления судов возможностей не дают. Тем не менее после соответствующих расследований, проведенных Временной специальной комиссией и Высшим советом юстиции я уже подписал указы об увольнении семи судей, которые выносили незаконные решения в отношении участников акций протеста. Еще одна судья будет уволена на следующей неделе. 14 судей по представлению ВСЮ должна уволить Верховная Рада», - отметил президент.

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«Всего на рассмотрение Высшего совета юстиции было передано заключение ВСК о наличии признаков нарушения присяги в действиях 46 судей. Сейчас, насколько я информирован, по 35 делам ВСЮ принял окончательные решения. Из них - по 22 судьям внес представление об увольнении в связи с нарушением присяги судьи», - сообщил Порошенко.

Также он добавил, что материалы в отношении шести судей направлены в Высшую квалификационную комиссию судей для привлечения к дисциплинарной ответственности.

«Расстрел участников мирных протестов – это преступление, которое не имеет срока давности. Расследования и суды уже идут, и виновные будут наказаны если не сегодня, то завтра; если не завтра, то послезавтра. Преодолевая объективные и субъективные трудности, ломая сопротивление старой системы, страна тем не менее, меняется и движется вперед. Выводы делать рано, но я убежден, что и власть, и общество сработают в результате так, что нам никогда не будет стыдно перед светлой памятью Небесной Сотни», - заверил президент.