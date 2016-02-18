Таки признали "подвиг": В разгар коалициады БПП вернул в свои ряды нардепа, атаковавшего Яценюка

Решение было принято единогласно на заседании в Администрации президента в среду вечером, передает ZN.UA.

В частности, фракция проголосовала за отмену своего предыдущего решения об исключении Барны.

Сам скандальный депутат подтвердил эту информацию.

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Вместе с тем, судя его по словам, он еще не написал заявление на вступление в ряды фракции, поскольку считает, что процедурно его восстановление должно произойти автоматически, пишет издание.

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"Я не вникаю в эти формальности, но фракция пришла к выводу, что в той ситуации, я был все-таки прав, а политическая целесообразность, в которую они играли, не привела к желаемому результату", - заявил депутат.

Как сообщалось, после высказывания Яценюка о том, что БПП могут сами спросить у "своего министра" Демчишина о ситуации в энергетической сфере, Барна подскочил с цветами к трибуне, где стоял Яценюк, а также попытался вытолкать Яценюка из-за трибуны.

Главе фракции БПП Юрию Луценко пришлось извиниться за своего депутата. Он также напомнил Яценюку, что это не "правительство Яценюка", а "правительство Украины", а также не "министры БПП". Позже стало известно, что Барна исключен из фракции БПП. Президент Украины Петр Порошенко поддержал такое решение фракции. Также регламентный комитет принял решение рекомендовать Раде лишить Барну права посетить пять пленарных заседаний.