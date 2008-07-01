Тимошенко намекает, что в Европе дела хуже, чем в Украине

За две декады июня в 15 областях Украины из 27-ми отмечена дефляция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций.

Она выразила надежду, что по итогам июня количество областей, где будет зафиксирована дефляция, значительно возрастет. «Тогда мы сможем говорить, что мы (правительство и губернаторы) сработали безупречно», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер призвала губернаторов каждый рабочий день начинать с анализа антиинфляционных мер, проводимых в области.

При этом она отметила, что по итогам июня в странах еврозоны отмечена инфляция в размере 4%. «Это поражающе негативный эффект», - подчеркнула премьер.

Напомним, что ранее Ю.ТИМОШЕНКО прогнозировала, что в июне в Украине будет дефляция в размере 0,7%.