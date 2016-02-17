В сессионном зале ВР отсутствуют депутаты из фракций "Самопомич" и "Батькивщина"

Как передает корреспондент УНИАН, в начале пленарного заседания членов этих двух фракции не было.

Как сообщалось, вчера фракция "Самопомич" заявила, что в среду, 17 февраля, не придет на заседание Верховной Рады из-за провального голосования по отставке правительства.

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Напомним, Верховная Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об обращении к парламентам иностранных государств, парламентских ассамблей и международных организаций об осуждении продолжающейся агрессии России против Украины, а также в связи с угрозами жизни заложников, которых удерживают боевики на Донбассе.