Крымский "суд" вернул "дело 26 февраля" на доследование - адвокат

Соответствующее решение "Верховный Суд Республики Крым" принял на заседании 15 февраля, сообщил Полозов "Радио Свобода".

По словам адвоката, таким образом сторона обвинения хочет укрепить доказательную базу, и дорасследование может затянуться не на один месяц.

"Закрепят список потерпевших. Не исключаю, что еще добавят каких-то потерпевших. Там сфабрикуют, а возможно, даже фальсифицируют доказательства причиненного ущерба. Потому что у большинства потерпевших нет справок о том, что у них были какие-то телесные повреждения", – сказал Полозов.

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Вместе с тем правозащитный центр "Мемориал" в России 15 февраля признал политзаключенными фигурантов "дела 26 февраля", которых удерживают под стражей, - Ахтема Чийгоза, Али Асанова и Мустафу Дегерменджи.

После оккупации украинского Крыма Россией на полуострове российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, участвовавших в митинге сторонников территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года. Кроме проукраинского митинга, у стен крымского парламента тогда также собрались активисты партии "Русское единство", которой руководил нынешний глава оккупационной администрации и фактического правительства оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

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По данным российского следствия, из-за возникшей на митинге давки двое митингующих погибли, 79 человек были ранены.

Подсудимые своей вины не признают и считают это дело политически мотивированным.