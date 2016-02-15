Крымский "суд" вернул "дело 26 февраля" на доследование - адвокат
Адвокат Николай Полозов, выступающий защитником одного из фигурантов "дела 26 февраля" - заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, сообщает, что дело вернули в назначенную Россией прокуратуру на доследование.
Соответствующее решение "Верховный Суд Республики Крым" принял на заседании 15 февраля, сообщил Полозов "Радио Свобода".
По словам адвоката, таким образом сторона обвинения хочет укрепить доказательную базу, и дорасследование может затянуться не на один месяц.
"Закрепят список потерпевших. Не исключаю, что еще добавят каких-то потерпевших. Там сфабрикуют, а возможно, даже фальсифицируют доказательства причиненного ущерба. Потому что у большинства потерпевших нет справок о том, что у них были какие-то телесные повреждения", – сказал Полозов.
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Вместе с тем правозащитный центр "Мемориал" в России 15 февраля признал политзаключенными фигурантов "дела 26 февраля", которых удерживают под стражей, - Ахтема Чийгоза, Али Асанова и Мустафу Дегерменджи.
После оккупации украинского Крыма Россией на полуострове российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, участвовавших в митинге сторонников территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года. Кроме проукраинского митинга, у стен крымского парламента тогда также собрались активисты партии "Русское единство", которой руководил нынешний глава оккупационной администрации и фактического правительства оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
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По данным российского следствия, из-за возникшей на митинге давки двое митингующих погибли, 79 человек были ранены.
Подсудимые своей вины не признают и считают это дело политически мотивированным.