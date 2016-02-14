Яценюк рассказал, что поможет преодолеть инфляцию

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром».

Глава правительства подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с новыми экономическими вызовами. Падение цен на нефть спровоцировало падение промышленного производства в крупнейших экономиках мира, в первую очередь, китайской.

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«Это, конечно, имеет влияние на европейскую и американскую экономику. Украина является частью глобальной экономики. И поэтому нам надо самим искать выходы из этой сложной ситуации», - добавил он.

По словам Яценюка, в первую очередь экономическая стабильность – это ценовая стабильность, «когда цены не растут галопирующими темпами».

«В прошлом году мы столкнулись с этой проблемой, и темпы роста инфляции были практически 45%. На этот год мы должны преодолеть галопирующую инфляцию. Мы поставили целевой показатель – 12% инфляции в 2016 году», - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что этого можно достичь, если дальше проводить экономические реформы, и если Украина будет оставаться в программе с Международным валютным фондом.

«Для этого необходимо понимание всех политических сил, партий, президента страны, правительства и наше единство в том, чтобы идти по этому пути реформ», - подчеркнул премьер.

Кроме того, отметил он, ресурс для запуска украинской экономики, это прежде всего внутренние источники из банковского сектора.

Яценюк напомнил, что проводил дискуссию с руководством украинских банков и Национальным банком по этому вопросу.

«Малому и среднему бизнесу нужны длинные и дешевые кредиты. А для этого стабильность банковской системы является залогом», - сказал он.

По словам Яценюка, «дополнительную подушку» для экономической стабильности дает сотрудничество как с Международным валютным фондом, Всемирным банком, так и другими международными финансовыми организациями.